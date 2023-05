BioNTech-Aktie an der NASDAQ leichter: BioNTech rechnet mit saisonalem Corona-Booster bis Sommerende

Damit werde ein saisonaler Impfstart im Frühherbst ermöglicht, sagte Vorstandschef Ugur Sahin am Donnerstag auf der virtuellen Hauptversammlung. Das Mainzer Biotechunternehmen orientiere sich bei der Entwicklung an der jüngsten Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO für einen monovalenten Impfstoff gegen die derzeit dominierende XBB.1-Viruslinie. "Zudem planen wir die Markteinführung einer gebrauchsfertigen Einzeldosis." BioNTech wollte zudem die Lagerstabilität des Vakzins weiter verbessern.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte in der vergangenen Woche empfohlen, die Corona-Auffrischimpfungen für dieses Jahr so zu aktualisieren, dass sie sich gegen einer der derzeit dominierenden XBB-Varianten richten. Neue Formulierungen sollten demnach darauf abzielen, Antikörperreaktionen gegen die Varianten XBB.1.5 oder XBB.1.16 hervorzurufen. Der ursprüngliche Wuhan-Stamm sollte in den Impfstoffen nicht mehr enthalten sein, da Impfungen gegen diesen nicht nachweisbare oder nur sehr geringe Mengen neutralisierender Antikörper gegen die derzeit zirkulierenden Varianten erzeugten. Die bivalenten Omikron-Booster, die im vergangenen Jahr auf den Markt kamen, zielten noch auf Omikron-Varianten und den ursprünglichen Virusstamm ab.

Die derzeit zugelassenen COVID-Impfstoffe sollen laut WHO weiterhin gemäß ihren Empfehlungen verwendet werden. Diese hatte die WHO Ende März überarbeitet und rät noch dazu, dass ältere Menschen und Risikogruppen sechs bis zwölf Monate nach der letzten Impfung einen Booster erhalten. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission Stiko eine jährliche Auffrischimpfung nur noch über 60-Jährigen und Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Gesunden Kindern und Jugendlichen empfiehlt sie keine routinemäßige COVID-Impfung mehr. Auch Moderna und Novavax arbeiten an neuen Versionen ihrer Impfstoffe, die auf XBB.1.5 und andere derzeit zirkulierende Stämme abzielen.

Die BioNTech-Aktie gab an der NASDAQ 2,12 Prozent auf 108,73 US-Dollar ab.

Frankfurt (Reuters)