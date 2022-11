BioNTech-Aktie höher: BioNTech erwirbt von Novartis Produktionsstätte in Singapur

Der Impfstoffhersteller BioNTech baut sein weltweites Produktionsnetzwerk mit einer Übernahme in Asien aus.

Wie der Mainzer Konzern mitteilte, wird eine Produktionsanlage von der Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing gekauft. Die Anlage soll als regionaler Hauptsitz von BioNTech dienen und die erste mRNA-Produktionsstätte des Unternehmens in Singapur werden.

"Die Übernahme ermöglicht es uns, den Aufbau einer hochmodernen mRNA-Produktionsstätte zu beschleunigen und so schneller Kapazitäten für potenzielle klinische Studien und die kommerzielle Bereitstellung unserer mRNA-Impfstoffe und -Therapeutika in der Region zu schaffen", wird Sierk Poetting, Chief Operating Officer von BioNTech, in der Mitteilung zitiert.

Im NASDAQ-Handel steigt die BioNTech-Aktie zeitweise um 1,16 Prozent auf 156,30 US-Dollar.

