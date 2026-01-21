BioNTech Aktie

Fast-Track-Status 21.01.2026 14:41:00

BioNTech-Aktie im Fokus: FDA beschleunigt Prüfung der Tumortherapie

Die US-Arzneimittelbehörde FDA beschleunigt die Prüfung von BioNTechs mRNA-Therapie BNT113 gegen HPV-bedingte Kopf-Hals-Tumore. So reagieren Anleger.

• FDA vergibt Fast-Track-Status für BNT113
• Fokus auf HPV16-positive Kopf-Hals-Tumoren
• Aktie reagiert nur verhalten

BioNTech hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine sogenannte "Fast-Track"-Kennzeichnung für sein neues Medikament BNT113 erhalten, wie das Biotechnologieunternehmen in einer Pressemitteilung erklärt. Das bedeutet, dass die Prüfung und Zulassung des Mittels beschleunigt werden, weil es gegen eine schwere Krankheit eingesetzt werden soll: Es geht um Kopf-Hals-Tumore, die durch das HPV16-Virus verursacht werden.

Beschleunigter Weg für innovative Immuntherapie

Das Mittel ist eine mRNA-Therapie, die das Immunsystem gezielt gegen den Tumor aktivieren soll. In aktuellen Studien wird es zusammen mit einem bereits zugelassenen Standardmedikament getestet. Der Fast-Track-Status ermöglicht eine engere Abstimmung mit der FDA und eine priorisierte Prüfung für diese Patienten mit inoperablem, rezidivierendem oder metastasiertem Plattenepithelkarzinom, das PD-L1 exprimiert.

Hohe medizinische Relevanz bei steigender Krebsinzidenz

Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinome zählen weltweit zu den sieben häufigsten Krebsarten, wobei etwa ein Drittel der Fälle HPV-positiv ist - zu 90 Prozent durch HPV16 verursacht. Da es für diese spezielle Krebsart bisher kaum gezielte Behandlungsmöglichkeiten gibt, ist der medizinische Bedarf hoch.

Dieser Erfolg unterstreicht BioNTechs Expertise in mRNA-basierter Onkologie und beschleunigt den Weg zu einer potenziell zulassungsfähigen, chemotherapiefreien Option für Patienten mit ungedeckten Bedürfnissen.

So reagiert die BioNTech-Aktie

Anleger nehmen die Neuigkeiten aber weitgehend unaufgeregt zur Kenntnis: Die BioNTech-Aktie verliert im XETRA-Handel 1,53 Prozent auf 90,20 Euro, vorbörslich ist für die ADRS-Titel an der NASDAQ ein leichtes Plus von 0,23 Prozent auf 105,80 US-Dollar zu sehen.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images

11.12.25 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
