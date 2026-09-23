Pfizer Aktie

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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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Pharmazeutische Produkte 23.09.2026 15:36:39

BioNTech-Aktie im Fokus: Neues Unternehmen der Gründer heißt Arife

BioNTech-Aktie im Fokus: Neues Unternehmen der Gründer heißt Arife

Das neue Unternehmen der BioNTech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci hat den Namen Arife.

Hauptsitz des Unternehmens für die Erforschung und Entwicklung sowie Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten ist Mainz. Die Informationen des "Handelsblatts" über Arife betätigte eine Sprecherin des Pharmaunternehmens.

Sahin hatte gemeinsam mit seiner Ehefrau Özlem Türeci im Frühjahr angekündigt, BioNTech spätestens Ende 2026 zu verlassen und ein neues Unternehmen zu gründen. Mit dem wollen sie sich auf die Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen. Anteilseigner von BioNTech wollen sie aber bleiben.

BioNTech wird in Corona-Pandemie weltbekannt

Der Nachfolger von Mitbegründer Sahin an der Spitze des Mainzer Pharmaunternehmens wird Guido Oelkers. Er soll den Job des Vorstandsvorsitzenden bei BioNTech spätestens zum 1. Februar kommenden Jahres antreten.

In der Corona-Pandemie war BioNTech weltbekannt geworden, weil das Mainzer Unternehmen gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer die erste Marktzulassung für einen Impfstoff gegen Covid-19 bekam. Dieser spülte in der Folge Milliardengewinne in die Kassen. Mittlerweile ist der Schwerpunkt von BioNTech die Entwicklung neuer Produkte in der Onkologie.

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die BioNTech-Aktie zeitweise 0,32 Prozent tiefer bei 100,55 US-Dollar.

/glb/DP/men

MAINZ (dpa-AFX)

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Hoffnungsträger gegen Corona und Krebs: Die Geschichte von BioNTech

Bildquelle: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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06.08.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
05.08.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Pfizer Sector Perform RBC Capital Markets
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