Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|Chef-Nachfolge
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16.03.2026 17:32:00
BioNTech-Aktie in Grün: Nachfolge von Sahin und Türeci - Unternehmen schaut gen USA
Sahin und Türeci wollen sich wieder mehr der Forschung widmen
In der vergangenen Woche hatten Sahin und Türeci überraschend bekanntgegeben, BioNTech verlassen und eine neue Firma gründen zu wollen. Die Eheleute werden demnach spätestens Ende 2026 ausscheiden. In dem neuen Unternehmen möchten sich die beiden Mediziner der Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen. Anteilseigner von BioNTech werden sie aber bleiben.
Sahin und Türeci hatten BioNTech 2008 gegründet. In der Corona-Pandemie wurde das Unternehmen weltbekannt, weil es gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer die erste Marktzulassung für einen Impfstoff gegen Covid-19 bekam. Dieser spülte in der Folge Milliardengewinne in die Kassen der Mainzer.
Am Montag notiert die BioNTech-Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise 0,31 Prozent höher bei 91,47 US-Dollar.
/chs/DP/men
MAINZ (dpa-AFX)
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