BioNTech-Aktie in Rot: Massive Kritik von CureVac-Gründer nach angekündigter Standortschließung

Hintergrund sind die Schließungspläne von BioNTech für den Standort Tübingen kurz nach der Übernahme.

"Ich finde es total unlauter. Das ist fast schon Trickserei meiner Meinung nach, weil wir alle im guten Glauben gehandelt haben, dass die Übernahme im Sinne von CureVac sei und dadurch ein gemeinsames, starkes Unternehmen wird", sagte Hoerr der Deutschen Presse-Agentur.

Hoerr: "Die Übernahme hätte nie erfolgen dürfen"

Es war laut Hoerr vereinbart, ein gemeinsames Unternehmen zu schaffen, das sich gegenseitig befruchtet. "Und das wurde jetzt über den Haufen geschmissen. Dadurch sind alle nachweislich getäuscht worden. Die Übernahme hätte nie erfolgen dürfen."

Hoerr vermutet hinter dem Vorgehen, dass BioNTech Patentstreitigkeiten mit CureVac umgehen will. "Die Investoren haben sich mit Versprechungen einlullen lassen. Das könnte BioNTechs Strategie von Anfang an gewesen sein."

Die BioNTech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci hatten im März bekanntgegeben, BioNTech verlassen und eine neue Firma gründen zu wollen. Die Eheleute kündigten an, spätestens Ende 2026 auszuscheiden. In dem neuen Unternehmen möchten sich die beiden Mediziner der Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen, hieß es.

Nun will das Management von BioNTech mehrere Standorte schließen - darunter auch Einrichtungen von CureVac. Nach Angaben des Unternehmens sind rund 820 frühere CureVac-Beschäftigte betroffen. Der Tübinger Standort soll bis Ende 2027 aufgegeben werden.

Die BioNTech-Führung begründet die Pläne mit einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kostensenkungen. Ebenfalls geschlossen werden sollen die BioNTech-Produktionsstätten in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur. Insgesamt könnten bis zu 1.860 Stellen von den Plänen betroffen sein, hieß es aus der Zentrale in Mainz.

Gewerkschaft vermutet Trickserei wegen Patentstreit

Auch die Pharma- und Biotech -Gewerkschaft IGBCE kritisierte die Pläne als gesellschaftliche Verantwortungslosigkeit und Frontalangriff auf die Beschäftigten. "Im Konzern haben offenbar endgültig die Rechenschieber das Regiment übernommen", sagte der Leiter des IGBCE-Landesbezirks Rheinland-Pfalz-Saarland, Roland Strasser. "Aus kurzfristigem finanziellem Kalkül streichen sie radikal Produktionskapazitäten zusammen und schaden damit der Resilienz des Pharma- und Biotech-Standorts Deutschland."

Für die Beschäftigten bei CureVac in Tübingen bedeute die Schließung ihres Standorts einen tiefen Einschnitt. "CureVac war bereits in den vergangenen Jahren durch mehrere Personalabbauprogramme stark gebeutelt", sagte Catharina Clay, Landesbezirksleiterin der IGBCE in Baden-Württemberg. "Der Kauf durch BioNTech wirkt vor diesem Hintergrund wie ein Schritt zur Beendigung der Patentstreitigkeiten auf Kosten der Beschäftigten."

Weltweiter Erfolg in der Corona-Pandemie

Das Biopharmaunternehmen BioNTech entwickelt Medikamente auf mRNA-Basis gegen Krebs und andere Krankheiten. Auch CureVac forscht seit Jahren an der mRNA-Technologie. Die Tübinger galten einst neben BioNTech und anderen als einer der Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs.

Doch im Gegensatz zu BioNTech, das erfolgreich war und Milliarden mit seinem Vakzin verdiente, kam es bei den Schwaben zu Problemen: Das Unternehmen zog seinen ersten Impfstoffkandidaten wegen einer vergleichsweise geringen Wirksamkeit aus dem Zulassungsverfahren zurück, in der Folge gab es auch Patentstreitigkeiten zwischen CureVac und BioNTech.

Letztlich strichen die Tübinger Stellen und konzentrierten sich auf die Forschung. "Jetzt wird skrupellos Produktion geopfert, um die Aktionäre zu beeindrucken", so IGBCE-Vertreter Strasser. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an. "Dass muss den Beschäftigten wie Hohn vorkommen."

Nachdem die BioNTech-Aktie im gestrigen NASDAQ-Handel nach der Bilanzvorlage 3,88 Prozent auf 95,50 US-Dollar nachgab, geht es am Mittwoch weitere 0,58 Prozent auf 94,95 US-Dollar nach unten.

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TÜBINGEN/MAINZ (dpa-AFX)