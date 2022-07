BioNTech-Aktie mit Verlusten: Neuer Corona-Impfstoffkandidate wird getestet

Das mögliche Vakzin basiert auf derselben mRNA-Technologie wie der bisherige Impfstoff und wird nun in einer klinischen Phase-2-Studie an rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den USA untersucht, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Für diesen "Impfstoffkandidaten der nächsten Generation" sei das Spike-Protein mit dem Ziel angepasst worden, den Umfang der Immunantwort zu erhöhen, um den Schutz vor COVID-19 zu erhöhen.

"Dies ist der erste einer Reihe von Impfstoffkandidaten mit einem angepassten Design", erklärten die Unternehmen. Die beiden Partner sprachen von einer langfristigen und wissenschaftsbasierten Impfstoffstrategie, um so "potenziell robustere, länger anhaltende und breitere Immunantworten" gegen Corona-Infektionen hervorzurufen.

Die BioNTech-Aktie notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich 2,40 Prozent tiefer bei 155,88US-Dollar.

