BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|Gebärmutterkrebs
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11.04.2026 15:47:00
BioNTech-Aktie: Neue Studiendaten befeuern Hoffnung auf Zulassungserfolg 2026
• Steigende Sterberate bei Gebärmutterkrebs sorgt für hohen medizinischen Bedarf
• FDA erteilt Wirkstoff Fast-Track- sowie den Breakthrough-Therapy-Status
Durchbruch in der Krebstherapie - Starke Daten bei Gebärmutterkrebs
Das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech hat am Samstag auf der SGO-Jahrestagung in Puerto Rico beeindruckende Phase-2-Daten für seinen Wirkstoffkandidaten Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) präsentiert. Der Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC)-Kandidat wurde bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Gebärmutterkrebs untersucht, die bereits Vorbehandlungen hinter sich hatten, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.
Besonders hervorzuheben ist dabei die hohe Wirksamkeit: Bei Patientinnen mit vorheriger Immuntherapie lag die bestätigte objektive Ansprechrate bei 49,3 Prozent. Das mediane progressionsfreie Überleben betrug rund 8 Monate. Ein entscheidender Vorteil des neuen Mittels sei, dass es unabhängig vom HER2-Status - also auch bei niedrigen Expressionsleveln - wirksam war. Prof. Dr. Özlem Türeci, Mitgründerin von BioNTech, betont die Bedeutung: "Diese positiven Ergebnisse bei Patientinnen mit Gebärmutterkrebs einschließlich solcher mit niedrigen HER2-Expressionsniveaus, unterstreichen das Potenzial von Trastuzumab Pamirtecan."
Zulassung im Visier
Angesichts steigender Sterberaten bei Gebärmutterkrebs und unzureichender Standard-Chemotherapien (Ansprechrate nur ca. 15 Prozent) besteht ein dringender medizinischer Bedarf, wie das Unternehmen erklärt. Der BioNTech-Kandidat zeigte ein kontrollierbares Sicherheitsprofil, das den Erwartungen an diese Wirkstoffklasse entspricht. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Übelkeit und Anämie.
Die regulatorischen Weichen seien ebenfalls bereits gestellt: Die US-Behörde FDA hat dem Wirkstoff bereits den Fast-Track- sowie den Breakthrough-Therapy-Status erteilt. Derzeit laufe eine zulassungsrelevante Phase-3-Studie. BioNTech plant, den offiziellen Zulassungsantrag (BLA) noch im Jahr 2026 einzureichen. Dr. Bhavana Pothuri vom NYU Langone Perlmutter Cancer Center ordnet die Ergebnisse klinisch ein: "Die Ergebnisse zu Trastuzumab Pamirtecan sind ermutigend, da der Kandidat über alle HER2-Level hinweg klinisch bedeutsame Behandlungsergebnisse zeigte. Besonders hervorzuheben ist, dass diese Ergebnisse in einer breiten Patientenpopulation beobachtet wurden, die die klinische Praxis widerspiegelt."
Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at
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