BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|Experten zuversichtlich
|
12.02.2026 22:04:00
BioNTech-Aktie setzt 2026 ihren Höhenflug fort - Experten bleiben optimistisch
• Analystenkonsens überwiegend "Buy"
• Fokusverlagerung auf umfangreiche Onkologie-Pipeline
Rund 15 Prozent liegt die BioNTech-Aktie 2026 bislang an der NASDAQ im Plus. Damit wurde ein Teil der Verluste aus dem Vorjahr wieder aufgeholt, noch steht das Minus auf Zwölfmonatssicht bei rund elf Prozent.
Onkologie-Pipeline als Kern des 2026-Jahres
BioNTech steht 2026 vor einem entscheidenden Wendepunkt: Nach dem pandemiebedingten Boom schrumpfen die Comirnaty-Einnahmen, während die Onkologie-Pipeline mit ambitionierten Phase-III-Studien zum Multi-Produkt-Onkologie-Spieler aufbauen soll.
BioNTech positioniert sich klar als Krebsforscher: Bis Jahresende sollen 15 Phase-III-Studien laufen, ergänzt durch sechs Neustarts und sieben entscheidende Data-Readouts. Fokus liegt auf Kandidaten wie Gotistobart (BNT316) für Lungenkrebs mit US-Orphan-Status sowie dem bispezifischen Antikörper Pumitamig (BNT327) in Kooperation mit Bristol Myers Squibb. Diese Offensive zielt darauf ab, den Rückgang der Impfstoffe durch individualisierte mRNA-Immuntherapien und ADCs zu kompensieren - ein Pivot, das CEO Ugur Sahin als "entscheidendes Jahr" betont.
Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial
Dass dieser Plan durchaus gelingen kann und sich die möglichen Erfolge auch weiter positiv in der Kursentwicklung widerspiegeln könnten, halten Analysten offenbar für möglich. Auf TipRanks haben 13 Experten ihre Bewertung für die BioNTech-Aktie abgeben - zwölf von ihnen raten zum Kauf, nur einer hat eine "Halten" Bewertung für den Anteilsschein. Das durchschnittliche Kursziel bietet mit 143.17 US-Dollar noch reichlich Luft nach oben: Am Mittwoch hatte die Aktie den NASDAQ-Aktie bei 109,38 US-Dollar beendet und zeigte sich am Donnerstag 3,31Prozent tiefer bei 105,76 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|23.01.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
