BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Experten zuversichtlich 12.02.2026 22:04:00

BioNTech-Aktie setzt 2026 ihren Höhenflug fort - Experten bleiben optimistisch

BioNTech-Aktie setzt 2026 ihren Höhenflug fort - Experten bleiben optimistisch

Das Jahr 2026 ist für BioNTech-Anleger bislang nur als Erfolg zu werten. Aus Expertensicht stehen die Chancen gut, dass die Verluste des Vorjahres noch aufgeholt werden können.

• BioNTech-Aktie 2026 bisher deutlich im Plus
• Analystenkonsens überwiegend "Buy"
• Fokusverlagerung auf umfangreiche Onkologie-Pipeline

Rund 15 Prozent liegt die BioNTech-Aktie 2026 bislang an der NASDAQ im Plus. Damit wurde ein Teil der Verluste aus dem Vorjahr wieder aufgeholt, noch steht das Minus auf Zwölfmonatssicht bei rund elf Prozent.

Onkologie-Pipeline als Kern des 2026-Jahres

BioNTech steht 2026 vor einem entscheidenden Wendepunkt: Nach dem pandemiebedingten Boom schrumpfen die Comirnaty-Einnahmen, während die Onkologie-Pipeline mit ambitionierten Phase-III-Studien zum Multi-Produkt-Onkologie-Spieler aufbauen soll.

BioNTech positioniert sich klar als Krebsforscher: Bis Jahresende sollen 15 Phase-III-Studien laufen, ergänzt durch sechs Neustarts und sieben entscheidende Data-Readouts. Fokus liegt auf Kandidaten wie Gotistobart (BNT316) für Lungenkrebs mit US-Orphan-Status sowie dem bispezifischen Antikörper Pumitamig (BNT327) in Kooperation mit Bristol Myers Squibb. Diese Offensive zielt darauf ab, den Rückgang der Impfstoffe durch individualisierte mRNA-Immuntherapien und ADCs zu kompensieren - ein Pivot, das CEO Ugur Sahin als "entscheidendes Jahr" betont.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Dass dieser Plan durchaus gelingen kann und sich die möglichen Erfolge auch weiter positiv in der Kursentwicklung widerspiegeln könnten, halten Analysten offenbar für möglich. Auf TipRanks haben 13 Experten ihre Bewertung für die BioNTech-Aktie abgeben - zwölf von ihnen raten zum Kauf, nur einer hat eine "Halten" Bewertung für den Anteilsschein. Das durchschnittliche Kursziel bietet mit 143.17 US-Dollar noch reichlich Luft nach oben: Am Mittwoch hatte die Aktie den NASDAQ-Aktie bei 109,38 US-Dollar beendet und zeigte sich am Donnerstag 3,31Prozent tiefer bei 105,76 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Mercedes-Benz-Aktie in Rot: Gewinneinbruch verzeichnet - Dividende soll sinken
Deutsche Börse-Aktie höher: Gewinn und Umsatz auf Höchststand
Viking-Aktie gesucht nach News zu Abnehmmittel - Muss Novo Nordisk jetzt zittern?

Bildquelle: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images,Thomas Lohnes/Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu BioNTech (ADRs)

mehr Analysen
23.01.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BioNTech (ADRs) 89,20 0,11% BioNTech (ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen