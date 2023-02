BioNTech-Aktie tiefer: UBS bleibt bei "Neutral"-Bewertung für BioNTech

Investoren seien größtenteils vorsichtig in den Bericht von Pfizer gegangen wegen der Sorge, dass 2023 der Impfstoff-Umsatz zurückgeht, schrieb Analystin Eliana Merle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie bewerte die weitere Perspektive mit dem Vakzin als unsicher, was ein anhaltendes Risiko für Anleger sei.

Die BioNTech-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise 1,13 Prozent auf 141,79 US-Dollar.

/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 03:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 03:43 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)