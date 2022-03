BioNTech-Aktie und Regeneron-Aktie fester: BioNTech baut Zusammenarbeit mit Regeneron aus

Die beiden Partner planen eine gemeinsame klinische Studie mit dem Krebsimpfstoff BNT116 von BionTech in Kombination mit dem Krebsmedikament Libtayo von Regeneron zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Dabei wollen die Firmen die Kosten zu gleichen Teilen tragen, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. BionTech und Regeneron arbeiten seit Ende 2019 zusammen und testen bereits zwei Krebsmittel der Mainzer Firma in Kombination mit Libtayo zur Behandlung von schwarzem Hautkrebs sowie zum Einsatz bei Prostatakrebs.

Die Krebsimmuntherapie Libtayo wurde von Regeneron und dem französischen Pharmakonzern Sanofi entwickelt und ist breits zur Behandlung verschiedener Krebsarten zugelassen, darunter zur Monotherapie für die Erstbehandlung von Erwachsenen mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom.

Die BioNTech-Aktie steigt im NASDAQ-Handel zeitweise um 40,01 Prozent auf 131,31 US-Dollar. Die Regeneron-Aktie verteuert sich daneben um 0,62 Prozent auf 621,21 US-Dollar.

Frankfurt (Reuters)