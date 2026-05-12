BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|Analystenstimme
|
12.05.2026 11:22:39
BioNTech-Aktie zieht dennoch an: Analyst reduziert Kursziel
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BioNTech von 155 auf 140 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem neuen Kursziel trage er dem zunehmenden Druck auf das Covid-19-Geschäft des Impfstoffherstellers Rechnung, schrieb Harry Gillis am Montagabend. Das neue Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar sowie die Optimierung der Produktionskapazitäten werte er aber positiv.
Die BioNTech-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,75 Prozent fester bei 94,04 US-Dollar.
/rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Bildquelle: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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