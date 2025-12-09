BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
09.12.2025 13:00:50
BioNTech and Bristol Myers Squibb Present First Global Phase 2 Data for PD-L1xVEGF-A Bispecific Antibody Pumitamig Showing Encouraging Efficacy in Advanced Triple-Negative Breast Cancer
Global interim Phase 2 data in locally advanced/metastatic triple-negative breast cancer (”TNBC”) show encouraging antitumor activity for investigational therapy pumitamig (BNT327/BMS986545) plus chemotherapy in first- and second-line patients Pumitamig plus chemotherapy achieved confirmedWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!