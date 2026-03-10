Generation Income Properties Aktie
ISIN: US37149D1054
10.03.2026 11:33:25
BioNTech and Co-Founders Announce Plan to Pursue Next-Generation mRNA Innovations in Co-Founders-Led New Company as BioNTech Advances Toward Becoming a Multi-Product Company by 2030
BioNTech continues to sharpen its strategic focus on the growing late-stage clinical pipeline spanning immunomodulator, ADC and mRNA candidates BioNTech co-founders Ugur Sahin and Özlem Türeci will establish an independent biotechnology company to research and develop next-generationWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
