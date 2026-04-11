BioNTech Aktie

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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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11.04.2026 13:00:30

BioNTech and DualityBio’s Antibody-Drug Conjugate Trastuzumab Pamirtecan Demonstrated Clinically Meaningful Efficacy in Patients with HER2-Expressing, Recurrent Endometrial Cancer

Trastuzumab pamirtecan, an investigational HER2-targeted antibody-drug conjugate, met the primary efficacy endpoint in a Phase 2 cohort of heavily pre-treated patients with HER2-expressing, recurrent endometrial cancer, an area of high unmet medical need Data demonstrated clinically meaningfulWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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25.03.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
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10.03.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
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