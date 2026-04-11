BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
11.04.2026 13:00:30
BioNTech and DualityBio’s Antibody-Drug Conjugate Trastuzumab Pamirtecan Demonstrated Clinically Meaningful Efficacy in Patients with HER2-Expressing, Recurrent Endometrial Cancer
Trastuzumab pamirtecan, an investigational HER2-targeted antibody-drug conjugate, met the primary efficacy endpoint in a Phase 2 cohort of heavily pre-treated patients with HER2-expressing, recurrent endometrial cancer, an area of high unmet medical need Data demonstrated clinically meaningfulWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
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