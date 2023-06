BioNTech and OncoC4 Present Positive Phase 1/2 Data for Antibody Candidate BNT316/ONC-392 in Hard-to-Treat NSCLC at ASCO

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

BNT316/ONC-392 is a next-generation anti-CTLA-4 monoclonal antibody candidate jointly developed by BioNTech and OncoC4 as monotherapy or combination therapy in a range of solid tumor indications, including non-small cell lung cancer (NSCLC) Interim data of BNT316/ONC-392 from the ongoing Phase 1/2