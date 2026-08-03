BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
03.08.2026 11:00:27
BioNTech Announces Appointment of Guido Oelkers to Management Board as Chief Executive Officer
Mainz, Germany, August 3, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, “BioNTech” or “the Company”) announced today that its Supervisory Board has appointed Guido Oelkers, Ph.D., to the Management Board as Chief Executive Officer (“CEO”), who will take office by February 1, 2027, at theWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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