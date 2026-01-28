BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
28.01.2026 14:00:10
BioNTech Announces Appointment of Kylie Jimenez to Management Board as Chief People Officer
Mainz, Germany, January 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, “BioNTech” or “the Company”) announced today that the Supervisory Board has appointed Kylie Jimenez to the Management Board as Chief People Officer (“CPO”) effective March 1, 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
