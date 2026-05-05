BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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05.05.2026 12:45:08
BioNTech Announces First Quarter 2026 Financial Results and Corporate Update
Five additional pivotal trials for pumitamig initiated during 2026 in collaboration with Bristol Myers Squibb Oncology pipeline strength and combination strategy highlighted through multiple clinical data updates, including pumitamig, gotistobart and antibody-drug conjugate programs Catalyst-richWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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