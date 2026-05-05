BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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05.05.2026 12:45:08

BioNTech Announces First Quarter 2026 Financial Results and Corporate Update

Five additional pivotal trials for pumitamig initiated during 2026  in collaboration with Bristol Myers Squibb Oncology pipeline strength and combination strategy highlighted  through multiple clinical data updates, including pumitamig, gotistobart and antibody-drug conjugate programs Catalyst-richWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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