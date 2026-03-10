BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
10.03.2026 11:45:48
BioNTech Announces Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results and Corporate Update
BioNTech on track for a catalyst-rich year with six late-stage data readouts expected across immunomodulators, antibody-drug conjugates and mRNA cancer immunotherapies Increased focus on PD-L1 1 /VEGF-A bispecific immunomodulator pumitamig with e ight global Phase 3 clinical trials planned to beWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
