BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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04.08.2026 12:45:10

BioNTech Announces Second Quarter 2026 Financial Results and Corporate Update

Guido Oelkers, Ph.D., appointed to BioNTech Management Board as Chief Executive Officer, taking office by February 1, 2027, at the latest Advanced diversified pipeline now with 14 ongoing pivotal clinical trials and more than ten novel-novel combinations across major tumor types Multiple milestonesWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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