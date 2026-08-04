BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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04.08.2026 12:45:10
BioNTech Announces Second Quarter 2026 Financial Results and Corporate Update
Guido Oelkers, Ph.D., appointed to BioNTech Management Board as Chief Executive Officer, taking office by February 1, 2027, at the latest Advanced diversified pipeline now with 14 ongoing pivotal clinical trials and more than ten novel-novel combinations across major tumor types Multiple milestonesWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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