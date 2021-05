BioNTech-Chef sieht Andauern der Pandemie für ein weiteres Jahr - BioNTech-Aktie sackt ab

Der Anstieg der Coronavirus-Infektionen in Entwicklungsländern wie Indien und das knappe Impfstoffangebot werden nach Einschätzung des BioNTech-Chefs Ugur Sahin die Pandemie bis Mitte 2022 andauern lassen.

Aufgrund der Dringlichkeit sollten die Behörden Maßnahmen wie das Mischen und Anpassen von Impfstoffen verschiedener Hersteller in Betracht ziehen, sagte der Gründer der BioNTech SE am Dienstag auf dem CEO Council Summit des Wall Street Journal. Von dem Unternehmen stammt der erste im Westen zugelassene COVID-19-Impfstoff. Es hat sich mit Pfizer Inc zusammengetan, um seinen Impfstoff zu testen, herzustellen und zu vertreiben.

"Wir müssen weltweit eine wirklich hohe Durchimpfungsrate sicherstellen. Sonst ist niemand mehr sicher", sagte Sahin, der das Unternehmen zusammen mit seiner Frau Özlem Türeci gegründet hat. Die Pandemie werde erst dann beendet sein, wenn die Herdenimmunität weltweit erreicht sei.

"Bis Mitte 2022 werden selbst Regionen mit hoher Bevölkerungsdichte wie Indien eine hohe Durchimpfungsrate und Herdenimmunität erreichen", sagte Sahin. "Wir werden in den nächsten 12 Monaten sehen, dass immer mehr Industrie-, Entwicklungs- und einkommensschwache Länder diese Art von Herdenimmunität erreichen, indem sie einfach die Produktionskapazitäten der derzeit existierenden Akteure erhöhen und neue Produktionsstätten hinzufügen."

Sahin sagte, dass die Produktionsallianz von mehr als 30 Unternehmen erweitert werde, um mehr Impfstoffe produzieren und Länder wie Indien beliefern zu können.

Die BioNTech-Aktie fällt am Dienstag an der NASDAQ zeitweise um 14,45 Prozent auf 178,72 US-Dollar.

