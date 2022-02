BioNTech-Chef Ugur Sahin: „Wir glauben, dass das die Zukunft der Krebstherapie ist“

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie von BioNTech hat sich zuletzt deutlich von ihren im Januar markierten Tiefständen lösen können. Der Befreiungsschlag ist aber noch nicht gelungen. Zum einen belastet, dass immer mehr Länder ihre Corona-Maßnahmen aufgrund der milderen Omikron-Variante zurückfahren. Zum anderen belasten auch jüngste Daten aus Israel.Die Zahl der Corona-Schwerkranken in Israel ist zuletzt auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren gesstiegen. Das Gesundheitsministerium teilte am Sonntag mit, 1.263 schwer an Corona erkrankte Patienten würden in Krankenhäusern behandelt. Am Samstag waren bereits 1.229 Schwerkranke gemeldet worden. Den vorherigen Höhepunkt hatte die Zahl vor gut einem Jahr mit rund 1.185 Schwerkranken erreicht.Für Besorgnis sorgt zudem die Tatsache, dass zwischen 70 und 80 Prozent der Schwererkrankten bereits geimpft waren. Professor Vaakov Jerris, Direktor der Coronavirus-Station des Ichilov-Krankenhauses in Tel Aviv, erklärte hierzu: „Im Moment sind die meisten unserer schweren Fälle geimpft. Sie hatten mindestens drei Injektionen.“Nun ist in Israel die vierte Dosis gestartet. Auch in Deutschland wird mit dieser begonnen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat sich in der vergangenen Woche für eine zweite Corona-Auffrischimpfung für gesundheitlich besonders gefährdete und exponierte Gruppen ausgesprochen.Es bleibt dabei: Bei BioNTech rückt nun immer mehr die weitere Pipeline in den Fokus. Biontech-Vorstandschef Ugur Sahin hat hier zuletzt seine Hoffnung bestätigt, mithilfe der mRNA-Technologie neue Therapiemöglichkeiten im Kampf gegen Krebserkrankungen zu entwickeln. „Die Therapie soll einen Rückfall verhindern oder verlangsamen. Das kann die aktuelle Standardtherapie nicht“, sagte Sahin der „Bild“-Zeitung. „Wir glauben, dass das die Zukunft der Krebstherapie ist.“Derzeit befinden sich in der Pipeline von BioNTech zwei Immuntherapieansätze gegen Krebs in der klinischen Phase zwei. Sie zielen auf die Behandlung von Dickdarm- und schwarzem Hautkrebs.(Mit Material von dpa-AFX)