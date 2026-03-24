Clinical Data Aktie
WKN DE: 254043 / ISIN: US18725U1097
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24.03.2026 11:45:00
BioNTech Clinical Data at ELCC 2026 Highlight Potential of Differentiated Late-Stage Portfolio in Lung Cancer
Presentations showcase progress in BioNTech’s late-stage lung cancer programs, reinforcing the potential of the Company’s differentiated portfolio spanning immunomodulators, antibody-drug conjugates, mRNA cancer immunotherapies, and their combinations Data updates for pumitamig, a PD-L1xVEGF-AWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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