BioNTech deutlich im Plus, Moderna tritt auf der Stelle

Die Aktie von BioNTech hat nach ihrer jüngsten Talfahrt zuletzt wieder den Weg nach oben einschlagen können. Kurz vor dem US-Handelsende notiert das Papier 4,8 Prozent im Plus bei 158,16 Dollar . Der US-Konkurrent Moderna hingegen liegt weiter im Minus. Die Aktie verliert derzeit 1,2 Prozent auf 155,48 Dollar.BioNTech profitert am heutigen Dienstag unter anderem von der Meldung, dass das Unternehmnen und sein US-Partner Pfizer ihre erste klinische Studie zur Untersuchung eines speziell auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Corona-Impfstoffs begonnen haben.Zudem hat ein israelischer Expertenrat am Dienstag eine vierte Impfung gegen das Coronavirus für über 18-Jährige empfohlen. Die Empfehlung gelte für Erwachsene, die vor mehr als fünf Monaten die Booster-Impfung erhalten haben oder die vor diesem Zeitraum genesen seien, teilte das Gesundheitsministerium mit."Die Entscheidung wurde angesichts positiver Ergebnisse getroffen, die einen drei- bis fünfmal höheren Schutz gegen schwere Erkrankungen nach der vierten Impfdosis zeigten", hieß es in der Mitteilung. Der Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus sei bei vierfach Geimpften zweimal höher als bei dreifach Geimpften. Die Empfehlung muss noch vom Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Nachman Asch, gebilligt werden.Das Vakzin von BioNTech/Pfizer ist in Israel der mit Abstand am meisten verabreichte Corona-Impfstoff.(Mit Material von dpa-AFX)