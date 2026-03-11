BioNTech Aktie

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

11.03.2026 19:27:00

Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci treten ab: Götterdämmerung in Mainz

Biontech galt in der Coronakrise als deutsche Hoffnung für die ganze Welt. Nun verlassen die Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci das Unternehmen, der Aktienkurs stürzt ab. Was bleibt vom einstigen Vorzeigeunternehmen übrig?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
