BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
10.03.2026 12:58:00
Biontech-Gründer verlassen Unternehmen und gründen neues
Sahin und Türeci, die Gesichter von Biontech und Pioniere des Corona-Impfstoffs, wagen erneut den Schritt in ein neues Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
