BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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08.10.2026 18:15:00
BioNTech Has More Cancer Drugs in Late-Stage Trials Than Most Investors Realize. Is It a Buy Under $100?
BioNTech SE (NASDAQ: BNTX) is still widely viewed as a COVID-19 vaccine maker, but that picture is quickly changing. The company has quietly built a broad late-stage cancer pipeline spanning multiple promising treatments for different cancer types.
With the stock trading below $100, investors may be overlooking the significant upside the company can deliver by expanding its oncology portfolio.
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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
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