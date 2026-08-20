BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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20.08.2026 11:30:48
BioNTech Highlights Late-Stage Lung Cancer Pipeline Momentum and First Global Data for Pumitamig/Elfetabart Drozuntecan Novel-Novel Combination at WCLC 2026
Pumitamig plus B7H3-targeting elfetabart drozuntecan delivers the first data in lung cancer for any PD-(L)1xVEGF bispecific immunomodulator combined with an antibody-drug conjugate, underscoring BioNTech’s leadership in novel-novel combination treatment strategies Updated overall survival data forWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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