Biontech-Impfstoffstudie in China verlängert - Zulassung weiter nicht in Sicht

Auch nach dem Abschluss der Phase-2-Studie mit dem Covid-19-Impfstoff von BioNTech in China ist eine Zulassung in der Volksrepublik weiter nicht in Sicht. Die bereits Ende 2020 gestartete klinische Studie wurde zwar bereits im Januar abgeschlossen, wie das Biotechunternehmen am Dienstag erklärte.