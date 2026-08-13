BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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13.08.2026 15:30:00

BioNTech Just Named a New CEO. Here's What Guido Oelkers' Appointment Means for the Stock.

BioNTech (NASDAQ: BNTX) is entering a new chapter. The company has named Guido Oelkers, the longtime CEO of Swedish rare-disease company Sobi, as its next chief executive. Oelkers will officially take over by Feb. 1, 2027, succeeding co-founder Uğur Şahin, who helped transform BioNTech into one of the world's best-known biotechnology companies during the COVID-19 pandemic.To be sure, BioNTech is no longer primarily a COVID vaccine company. Vaccine sales continue to decline as pandemic demand fades, and management recently lowered its 2026 revenue guidance to a range of $1.85 billion to $2.19 billion. Second-quarter revenue fell nearly 60% year over year to $121.8 million, while the company's quarterly net loss widened to more than $946.3 million as it continued investing heavily in research and development. It should be understood that Guido Oelkers isn't coming in to rescue a struggling business. He's being brought in to help transition BioNTech from a company built around one blockbuster product into one with a diversified oncology pipeline. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.08.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 BioNTech Market-Perform Bernstein Research
01.06.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
27.05.26 BioNTech Buy UBS AG
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BioNTech (ADRs) 79,25 -0,69% BioNTech (ADRs)

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