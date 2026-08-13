BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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13.08.2026 15:30:00
BioNTech Just Named a New CEO. Here's What Guido Oelkers' Appointment Means for the Stock.
BioNTech (NASDAQ: BNTX) is entering a new chapter. The company has named Guido Oelkers, the longtime CEO of Swedish rare-disease company Sobi, as its next chief executive. Oelkers will officially take over by Feb. 1, 2027, succeeding co-founder Uğur Şahin, who helped transform BioNTech into one of the world's best-known biotechnology companies during the COVID-19 pandemic.To be sure, BioNTech is no longer primarily a COVID vaccine company. Vaccine sales continue to decline as pandemic demand fades, and management recently lowered its 2026 revenue guidance to a range of $1.85 billion to $2.19 billion. Second-quarter revenue fell nearly 60% year over year to $121.8 million, while the company's quarterly net loss widened to more than $946.3 million as it continued investing heavily in research and development. It should be understood that Guido Oelkers isn't coming in to rescue a struggling business. He's being brought in to help transition BioNTech from a company built around one blockbuster product into one with a diversified oncology pipeline. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
|
04.08.26
|BioNTech-Aktie in rot: Umsatz und Gewinn im Rückwärtsgang (finanzen.at)
|
04.08.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Biontech auf 'Market-Perform' - Ziel 96 Dollar (dpa-AFX)
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04.08.26
|Weniger Impfstoffnachfrage: Biontech tief in Verlustzone (dpa-AFX)
|
04.08.26
|GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung (dpa-AFX)
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04.08.26
|Biontech legt Zahlen vor - gibt es Neues zu Standorten? (dpa-AFX)
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03.08.26
|BioNTech: Sahin-Nachfolge steht - Aktie steigt (dpa-AFX)
|
03.08.26
|Biontech bekommt mit Guido Oelkers neuen Chef (Spiegel Online)
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03.08.26
|GNW-News: BioNTech ernennt Dr. Guido Oelkers zum neuen Vorstandsvorsitzenden (dpa-AFX)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|05.08.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|12.05.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|79,25
|-0,69%