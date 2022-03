Biontech mit 10 Milliarden Euro Nettogewinn - Aktienrückkauf

MAINZ (dpa-AFX) - Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech (BioNTech (ADRs)) hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von rund 10,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei knapp 19,0 Milliarden Euro, wie das Mainzer Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Biontech bekräftigte bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen für das Jahr 2021 die Umsatzprognose für seinen Covid-19-Impfstoff von 13 bis 17 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Das Unternehmen plant nun ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar in den kommenden zwei Jahren und will zudem eine Sonderdividende von 2 Euro pro Aktie ausschütten. Die Aktien legten im vorbörslichen US-Handel leicht zu.

Das Unternehmen geht nach eigenen Angaben davon aus, im April erste Daten der klinischen Studie zur Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit eines auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Impfstoffs zu veröffentlichen, die mögliche Zulassungsanträge unterstützen sollen. Zudem sollen weitere Impfstoffkandidaten geprüft werden./mba/DP/mis