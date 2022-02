BioNTech mit 25-Prozent-Rally - Fokus auf BA.2

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie von BioNTech hat sich zurückgekämpft und seit dem Verlaufstief ein Viertel an Wert zugelegt. Wochenlang hatte es den Anschein, die Börse habe die Pandemie abgehakt. Doch die neuesten Entwicklungen rund um die Omikron-Untervariante BA.2 zeigen einmal mehr, dass Impfen ein bedeutendes Thema bleibt.Laut einer Studie aus Dänemark ist der Omikron-Subtyp zwar wohl deutlich ansteckender als BA.1. Allerdings ist das Risiko der Weitergabe bei Geimpften und Geboosterten im Gegensatz zu infizierten Ungeimpften nicht erhöht.Impfungen hätten auch mit dem Aufkommen von BA.2 einen Effekt gegen Infektion, Weitergabe und schwere Erkrankung, wenn auch verringert im Vergleich zu früheren Varianten, schreiben die Forscher.Die dänischen Wissenschaftler fanden heraus, dass sich die BA.2-Subvariante, die in Dänemark schnell zur dominanten Variante geworden ist, in allen Gruppen leichter verbreitet, unabhängig von Geschlecht, Alter, Haushaltsgröße und Impfstatus.Wie geht es mit dem Virus weiter? Was kommt nach BA.2? Darüber wird derzeit heftig spekuliert."Die Erfahrung zeigt, dass mit der Anpassung eines Virus an seinen Wirt die Pathogenität in der Regel abnimmt", so Ralf Bartenschlager, Präsident der Gesellschaft für Virologie. Pathogenität meint die Fähigkeit, Krankheiten auszulösen. "Das bedeutet nicht, dass dieses angepasste Virus gar keine Erkrankung mehr macht, aber es ist in der Regel weniger krankmachend."Das Virus werde sicherlich endemisch und uns damit "erhalten bleiben“.Richard Neher, Biophysiker von der Universität Basel, hält es für denkbar, dass die Delta-Variante zurückkommt: „Delta ist eine hochansteckende Variante die nach einiger Zeit, wenn die Immunität abgenommen hat gegenüber Omikron wieder einen Vorteil haben könnte.“Top-Virologe Klaus Stöhr, viele Jahre in leitender Funktion bei der WHO beschäftigt, meint: „Sars-Cov2 wird endemisch werden wie die vier Coronaviren zuvor, die jedes Jahr Erkältungskrankheiten verursachen. Sars-Cov2 wird sehr wahrscheinlich weniger tödlich werden als die saisonale Influenza.“(Mit Material von dpa-AFX)