BioNTech plant in Kürze Bau von Produktionsstätte in Ruanda zu starten - BioNTech-Aktie fällt

Mehrere Staats- und Regierungschefs sowie hochrangige Vertreter der Afrikanischen Union, der Europäischen Union und der Weltgesundheitsorganisation WHO sollen am 23. Juni auf Einladung von Ruandas Präsidenten Paul Kagame zusammenkommen, wie das Mainzer Biotechunternehmen am Donnerstag mitteilte. Bis Ende 2022 sollen die ersten Container-Module für die Produktionsstätte in Ruandas Hauptstadt Kigali geliefert werden.

BioNTech hatte Anfang des Jahres angekündigt, 2023 mit der Herstellung von mRNA-Impfstoffen in Afrika beginnen zu wollen. In den speziellen Containern, die das Unternehmen nach Afrika liefern will, soll die Produktion von Boten-RNA (mRNA) - die grundlegende Technologie für die Impfstoffe von BioNTech - möglich sein. Ziel ist es auch, den COVID-19-Impfstoff des Unternehmens dort zu produzieren.

Die BioNTech-Aktie gibt im NASDAQ-Handel zeitweise 6,57 Prozent auf 151,11 US-Dollar ab.

Frankfurt (Reuters)