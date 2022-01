BioNTech plant kräftigen Stellenausbau am Standort Marburg - Aktie klar im Plus

Für dieses Jahr plant BioNTech dort 250 zusätzliche Stellen sowie Investitionen von 50 Millionen Euro, wie eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigte. BioNTech hatte im Jahr 2020 das Werk in Marburg von Novartis mit 300 Mitarbeitern zur Ausweitung seiner COVID-19-Impfstoffproduktionskapazitäten übernommen und seither schon 200 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Wieviele Stellen BioNTech in diesem Jahr konzernweit aufbauen will, kommentierte die Sprecherin nicht. Ein Gruppenausblick ist zur Veröffentlichung der Bilanz Ende März geplant.An der NASDAQ kletterte die BioNTech-Aktie schlussendlich um 2,69 Prozent auf 160,70 Dollar.

Frankfurt (Reuters)