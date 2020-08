Biontech plant weiter Antrag auf Impfstoff-Zulassung im Oktober

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Mainzer Biontech SE ist weiterhin zuversichtlich, im Oktober einen Zulassungsantrag für einen Covid-19-Impfstoff stellen zu können. Erste klinische Ergebnisse der klinischen Phase-2b/3-Studie zum Impfstoffkandidaten BNT162b2 würden im Oktober erwartet. Ziel sei weiterhin, im vierten Quartal und zwar bereits im Oktober eine regulatorische Zulassung oder eine Zulassung zur Anwendung in Notfallsituationen (Emergency Use Authorization - EUA) zu beantragten, teilte das Management in einer Telefonkonferenz zu den Zweitquartalszahlen mit.

In die klinische Studie der Phase 2/3 zur Erprobung des Impfstoffkandidaten, die das deutsche Biotechunternehmen und sein US-Partner im Juli begonnen haben, sollen weltweit 30.000 Personen im Alter von 18 bis 85 Jahren einbezogen werden. Geprüft werden soll sowohl die Sicherheit als auch die Wirksamkeit des Impfstoffs. Bis Ende 2020 wollen Biontech und Pfizer bis zu 100 Millionen Dosen bereitstellen. Bis Ende 2021 sollen es über 1,3 Milliarden Impfstoffdosen sein.

Die Daten zur klinischen Phase-1-Studie zu BNT162b2 sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2020 09:30 ET (13:30 GMT)