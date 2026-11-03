BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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03.11.2026 15:53:59
BioNTech Q3 Results Show Return To Profitability; Oncology Programs Advance
(RTTNews) - BioNTech SE (BNTX) reported third-quarter 2026 revenue of EUR 1.29 billion, compared with EUR 1.52 billion a year earlier. Net profit reached EUR 184.5 million, reversing a net loss of EUR 28.7 million in Q3 2025. Adjusted net profit was EUR 440.9 million.
The company raised its FY26 revenue guidance to EUR 1.7 billion-EUR 1.9 billion and maintained adjusted expense guidance. BioNTech reported EUR 16.2 billion in cash and investments as of September 30, 2026.
The company also highlighted progress in its oncology pipeline, including pumitamig combination programs and gotistobart clinical data.
Currently, BNTX is trading at $88.33, up 0.91%.
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