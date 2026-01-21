BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 13:00:02

BioNTech Receives FDA Fast Track Designation for mRNA Cancer Immunotherapy Candidate BNT113 in HPV16+ Head and Neck Cancer

BNT113 is an investigational mRNA cancer immunotherapy that induces anti-tumor immune responses against human papilloma virus type 16 positive (“HPV16+”) solid tumors, currently being evaluated in a pivotal clinical trial as a first-line treatment in patients with unresectable recurrent orWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

mehr Nachrichten