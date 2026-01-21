BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
21.01.2026 13:00:02
BioNTech Receives FDA Fast Track Designation for mRNA Cancer Immunotherapy Candidate BNT113 in HPV16+ Head and Neck Cancer
BNT113 is an investigational mRNA cancer immunotherapy that induces anti-tumor immune responses against human papilloma virus type 16 positive (“HPV16+”) solid tumors, currently being evaluated in a pivotal clinical trial as a first-line treatment in patients with unresectable recurrent orWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
19.01.26
|Kaufempfehlung für BioNTech-Aktie: Analysten prognostizieren Rally dank neuer Krebstherapien (finanzen.at)
13.01.26
|BioNTech-Aktie schließt stark: Unternehmens-Updates zur Pipeline und Ausblick für 2026 überzeugen Anleger (finanzen.at)
12.01.26