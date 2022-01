BioNTech rutscht ins Minus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie von BioNTech ist am heutigen Donnerstag sehr stark in den Handel gestartet. Im Tagesverlauf kletterte das Papier zeitweise bis auf 148,80 Euro. Am Nachmittag bröckelten die Gewinne allerdings und die Aktie rutschte ins Minus. Zuletzt notierte die Aktie von BioNTech auf Tradegate 2,7 Prozent im Minus bei 138,75 Euro.Zum einen belasten die Aktie immer mehr kritische Stimmen, was eine mögliche Impfpflicht in Deutschland angeht. Zudem rücken immer mehr Ländern von ihren strengen Corona-Maßnahmen ab. Zwar infizieren sich immer mehr Menschen mit Corona, die Verläufe sind aber meist mild.Des Weiteren dürfte auch das Okay der EMA für die Corona-Pille aus dem dem Hause Pfizer für weitere Belastung gesorgt haben. Die EU-Arzneimittelbehörde hat grünes Licht gegeben für die Zulassung des Medikaments Paxlovid gegen Covid-19. Das Mittel des US-Herstellers Pfizer könne bei erwachsenen Patienten eine schwere Erkrankung nach einer Corona-Infektion verhindern, teilte die EMA mit. Die Pfizer-Aktie reagiert mit einem deutlichen Plus.Pfizer spricht von einer "überwältigenden Wirksamkeit". Das Medikament könne das Virus an einer "verwundbaren Stelle" treffen, sagte Daniel Kalanovic, Medizinischer Direktor bei Pfizer in Deutschland. "Der Wirkstoff blockiert eines der wichtigsten Enzyme, die das Coronavirus braucht, um sich zu vermehren." Er hoffe, dass auch damit der "Wendepunkt in der Pandemie" erreicht werden könne.EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides begrüßte die Empfehlung der EMA. Dieses Medikament könne "einen wirklichen Beitrag zur Linderung der Folgen von Covid" leisten.(Mit Material von dpa-AFX)