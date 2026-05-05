BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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05.05.2026 12:50:38
Biontech schließt Standorte - Bis zu 1.860 Jobs bedroht
MAINZ (dpa-AFX) - Der Impfstoffhersteller Biontech (BioNTech (ADRs)) plant die Schließung mehrerer Produktionsstandorte. Insgesamt bis zu 1.860 Stellen könnten von den Einschnitten betroffen sein, kündigte das Management des Biopharma-Unternehmens in Mainz an./glb/DP/mis
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