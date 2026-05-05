BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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05.05.2026 13:02:00
Biontech schließt Standorte in Deutschland: 1860 Stellen in Gefahr
Das Mainzer Vorzeigeunternehmen Biontech muss sparen, es schließt seine Produktion in Marburg und Idar-Oberstein. Die Corona-Impfstoffherstellung, für die Biontech weltweit bekannt wurde, wird in Deutschland eingestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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