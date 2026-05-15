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15.05.2026 22:15:28
BioNTech SE Shareholders Approve All Agenda Items at the Annual General Meeting 2026
MAINZ, Germany, May 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, “BioNTech” or “the Company”) held its Annual General Meeting (“AGM”) today. A total of 92 per cent of the share capital was represented at the virtual assembly. All resolutions proposed on the agenda items put to the voteWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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Aktien in diesem Artikel
|SE Holdings and Incubations Co Ltd
|543,00
|-0,55%
|BioNTech (ADRs)
|76,95
|-2,35%
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