BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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22.09.2026 10:44:00
BioNTech Stock Recently Got Downgraded. But Is Wall Street Underestimating Its Cancer Pipeline?
BMO (NYSE: BMO) Capital Markets has been quite bullish about BioNTech SE (NASDAQ: BNTX) this year. However, that's no longer the case.
On Sept. 8, 2026, BioNTech's shares dipped after BMO downgraded the biotech stock from an "outperform" rating to a "market perform" rating. BMO also lowered its 12-month price target for BioNTech from $128 to $105.
There's a simple explanation for BMO's new take on BioNTech. But is Wall Street underestimating the company's cancer pipeline?
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