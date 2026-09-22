BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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22.09.2026 10:44:00

BioNTech Stock Recently Got Downgraded. But Is Wall Street Underestimating Its Cancer Pipeline?

BMO (NYSE: BMO) Capital Markets has been quite bullish about BioNTech SE (NASDAQ: BNTX) this year. However, that's no longer the case.

On Sept. 8, 2026, BioNTech's shares dipped after BMO downgraded the biotech stock from an "outperform" rating to a "market perform" rating. BMO also lowered its 12-month price target for BioNTech from $128 to $105.

There's a simple explanation for BMO's new take on BioNTech. But is Wall Street underestimating the company's cancer pipeline?

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16.09.26 BioNTech Buy UBS AG
16.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 BioNTech Buy Goldman Sachs Group Inc.
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