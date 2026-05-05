BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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05.05.2026 17:02:34
BioNTech to cut fifth of workforce as it winds down Covid vaccine production
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