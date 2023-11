BioNTech to Present Clinical and Preclinical Data Updates Across Multiple Immuno-Oncology Programs at 2023 SITC Annual Meeting

MAINZ, Germany, October 31, 2023 – BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, “BioNTech” or “the Company”) will present data updates across multiple immuno-oncology programs at the Society for Immunotherapy of Cancer’s (“SITC”) 38 th Annual Meeting in San Diego, USA, from November 1-5, 2023. Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer Zum vollständigen Artikel