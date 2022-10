BioNTech und australischer Bundesstaat Victoria schließen strategische Partnerschaft zum Aufbau eines mRNA-Forschungszentrums und einer Produktionsstätte

BioNTech und der australische Bundesstaat Victoria werden ein mRNA-Forschungs- und Innovationszentrum für innovative Medikamente aufbauen, um translationale Forschung von der frühen Entwicklung bis hin zur Anwendung zu stärken

Im Rahmen der Partnerschaft plant BioNTech den Bau, einer BioNTainer ® -Anlage in Melbourne für die End-to-End-Herstellung von mRNA-basierten Produkten und Kandidaten im klinischen Maßstab

BioNTech plant, die eigene klinische Entwicklung in Australien auszubauen und die Untersuchung weiterer klinischer Produktkandidaten gegen Krebs, einschließlich des autologen CAR-T-Zelltherapiekandidaten BNT211, zu evaluieren, zusätzlich zu zwei Phase-2-Kandidaten, die derzeit in Australien untersucht werden

MELBOURNE, Australien, 7. Oktober 2022 — BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, "BioNTech") gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung ("Letter of Intent") mit dem australischen Bundesstaat Victoria über eine strategische Partnerschaft beschlossen hat, um an der Erforschung und Entwicklung potenzieller mRNA-basierter Impfstoffe und Therapien zusammenzuarbeiten. Im Rahmen der Partnerschaft werden die beiden Parteien ein Forschungs- und Innovationszentrum in Melbourne aufbauen, das die Umsetzung von ermutigender akademischer Forschung in die klinische Entwicklung unterstützen soll. BioNTech plant, basierend auf der unternehmenseigenen BioNTainer-Lösung eine vollumfassende ("End-to-End") mRNA-Produktionsanlage im klinischen Maßstab in Melbourne zu errichten. Diese soll die Entwicklung, Herstellung und klinische Untersuchung von Produktkandidaten unterstützen. Es wird erwartet, dass die Einrichtung als Teil des globalen Netzwerks Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf lokaler, regionaler und globaler Ebene anzieht.

"Wissenschaft und Innovation können nur dann einen Unterschied machen, wenn sie außerhalb der Labore angewendet werden und Menschen auf der ganzen Welt erreichen können. Diese Partnerschaft ist ein großer Schritt nach vorne, um den Zugang zur mRNA-Technologie zu ermöglichen und die Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum zu fördern", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech. "Die akademische Forschungslandschaft in Australien ist exzellent und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit international führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Gemeinsam wollen wir das australische mRNA-Ökosystem stärken und potenzielle, neuartige Therapien und Impfstoffe für Menschen weltweit entwickeln."

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird BioNTech gemeinsam mit dem Bundesstaat Victoria ein Forschungs- und Innovationszentrums aufbauen und leiten. Dieses Zentrum hat zum Ziel, das australische mRNA-Ökosystem zu fördern, indem Forscherinnen und Forscher Projekte auswählen und deren potenziellen Übergang in die präklinische und klinische Entwicklung evaluieren. BioNTech wird hierbei mit Fachwissen unterstützen sowie beratend tätig sein. Die Partnerschaft umfasst zudem die Erforschung und Entwicklung neuer Therapien, einschließlich mRNA-basierter Produktkandidaten für Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf, zum Beispiel in der Onkologie. BioNTech wird dafür Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf Projektbasis durch seine Expertise in der mRNA-Forschung sowie bei der klinischen Entwicklung potenzieller neuer Produkte unterstützen.

Neben der Förderung innovativer translationaler Forschung wird BioNTech die Auslieferung vor Ort fördern, indem das Unternehmen in Melbourne eine End-to-End-Produktionsanlage im klinischen Maßstab für mRNA-basierte Arzneimittel und Produktkandidaten aufbauen und betreiben wird. Der von BioNTech entwickelte BioNTainer ist eine mobile modulare Produktionseinheit mit geringem Platzbedarf. Diese Lösung ermöglicht die schnelle und flexible lokale Produktion unterschiedlicher mRNA-basierter Konstrukte und Produkte, die ein breites Indikationsspektrum abdecken. Der Bau und Betrieb dieser Anlage wird voraussichtlich mehrere hundert Arbeitsplätze in Melbourne schaffen.

"Wir bei BioNTech setzen uns für die öffentliche Gesundheit weltweit ein. Im Zuge unserer weiteren internationalen Expansion freuen wir uns darauf, gemeinsam die Entwicklung innovativer Medikamente voranzutreiben", sagte Dr. Sierk Poetting, COO von BioNTech. "Unsere BioNTainer sind als schlüsselfertige Produktionsstätten für mRNA-basierte Arzneimittel und Produktkandidaten konzipiert. Sobald diese zugelassen sind, werden unsere BioNTainer in Melbourne eine End-to-End-Produktion von mRNA-Kandidaten im klinischen Maßstab inklusive Abfüllung und Fertigstellung ermöglichen."

BioNTech beabsichtigt, die eigenen klinischen Forschungskapazitäten in Australien auszubauen und weitere Studienzentren einzuschließen, um die Entwicklung der klinischen Onkologie-Pipeline zu beschleunigen. Diese umfasst aktuell insgesamt 18 Produktkandidaten in 23 laufenden klinischen Studien. BioNTech rekrutiert in Australien derzeit Krebspatienten für die Phase-2-Evaluierung von zwei mRNA-basierten Produktkandidaten – BNT111 und BNT113. Des weiteren soll BNT211 , der einen CAR-T-Zelltherapieansatz mit einem mRNA-Impfstoff kombiniert, ebenfalls in australischen Studienzentren evaluiert werden.

