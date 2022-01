BioNTech und Pfizer: Kampf gegen Omikron - das klingt vielversprechend

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Unsicherheiten rund um die sich rasch ausbreitende Omikron-Variante haben Impfstoff-Aktien wie BioNTech in den letzten Wochen massiv unter Druck gesetzt. Die Mainzer und der Pharma-Partner Pfizer wollen mehr Licht ins Dunkel bringen, am Montag hat das Duo die Veröffentlichung neuer Ergebnisse aus zwei Laborstudien vorgelegt.Demnach haben drei Dosen des Covid-19-Impfstoffs (Comirnaty) der beiden Unternehmen Antikörper hervorgerufen, die die Omikron-Variante neutralisieren. BioNTech und Pfizer beziehen sich hierbei auf veröffentlichte Daten im Fachmagazin Science von 51 geimpften Personen.Die Unsicherheiten rund um Omikron und die damit verbundenen Impfkampagnen überschatten derzeit die anderen Programme, die BioNTech vorantreibt. Allen voran in der Onkologie hat das Unternehmen einige Pfeile im Köcher (DER AKTIONÄR berichtete).