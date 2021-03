BioNTech und Pfizer üben Rückruf von Impfstoffen - BioNTech-Aktie gibt nach

Die Bundesländer seien darüber informiert worden, teilte das Ministerium am Mittwoch in Berlin mit. "Die Impfungen vor Ort sind durch den Test nicht beeinträchtigt. Die Impfstoffzentren werden nur virtuell und nicht real in die Übung einbezogen", erklärte ein Ministeriumssprecher mit Blick auf die laufenden Impfungen gegen das Coronavirus. Der Impfstoff von BioNTech Pfizer gehört zu denen, die in der EU gegen das Coronavirus zugelassen sind und auch weltweit eingesetzt werden.

Aktuell gewinnt die Pfizer-Aktie 0,58 Prozent auf 33,70 US-Dollar und das BioNTech-Papier um 6,05 Prozent auf 98,60 US-Dollar.

