BioNTech unter Druck: Schnäppchen oder Falle? Modernas Daten könnten Klarheit bringen

Moderna steht vor der Veröffentlichung weiterer Daten zu seinem personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran. Für BioNTech kommen die Ergebnisse zu einem schwierigen Zeitpunkt.

Moderna zeigt am 24. Oktober Phase-3-Daten zum Krebsimpfstoff Intismeran

BioNTech beendete im August 2026 eine Darmkrebsstudie mit personalisierter mRNA

BNT113 verfehlte im Oktober 2026 das erste Studienziel bei Kopf-Hals-Krebs

Wenn Moderna am 24. Oktober auf dem Krebskongress ESMO in Madrid die vollständigen Phase-3-Daten seines personalisierten mRNA-Krebsimpfstoffs Intismeran vorlegt, schauen auch die Aktionäre von BioNTech genau hin. Die Mainzer haben mit derselben Technologieplattform binnen sieben Wochen zwei klinische Rückschläge verbucht, und die Präsentation des Konkurrenten wird zum Gradmesser dafür, wie viel Potenzial in mRNA gegen Krebs tatsächlich steckt.

Moderna hat das Studienziel bereits erreicht

Die Grundsatzfrage ist beantwortet. Moderna und Partner Merck & Co. hatten Mitte August mitgeteilt, dass die Studie INTerpath-001 bei einer vorab festgelegten Zwischenanalyse ihr Hauptziel erreicht hat. Intismeran in Kombination mit Mercks Immuntherapie Keytruda verlängerte bei 1.137 operierten Melanompatienten mit hohem Rückfallrisiko das rezidivfreie Überleben gegenüber Keytruda allein, ebenso das Überleben ohne Fernmetastasen. Nach Angaben der Unternehmen ist es die erste positive Phase-3-Studie für eine mRNA-basierte Krebstherapie überhaupt. Konkrete Effektgrößen blieben die Partner bislang schuldig.

In Madrid geht es um die Größe des Effekts

Genau diese Zahlen liefert die Präsentation im Presidential Symposium, auf die eine Investorenveranstaltung von Moderna folgen soll. Die Messlatte setzt die vorangegangene Phase-2b-Studie: Nach fünf Jahren senkte die Kombination dort das Risiko für Rückfall oder Tod um 49 Prozent und das Risiko für Fernmetastasen oder Tod um 59 Prozent, jeweils gegenüber Keytruda allein. Offen bleibt das Gesamtüberleben, für dessen Auswertung die Phase-3-Studie weiterläuft. Moderna hatte im Januar für den Fall positiver Daten eine Markteinführung gemeinsam mit Merck & Co. frühestens 2027 in Aussicht gestellt.

BioNTech-Aktie unter dem Eindruck zweier Studiendämpfer

Bei BioNTech lief es unterdessen zuletzt in die andere Richtung. Am 28. August beendeten die Mainzer die Phase-2-Studie mit ihrem personalisierten Impfstoff Autogene cevumeran bei Darmkrebs, den sie gemeinsam mit Genentech, einer Tochter von Roche, entwickeln. Das unabhängige Überwachungsgremium hatte ein zahlenmäßiges Ungleichgewicht beim Gesamtüberleben zwischen den Studienarmen festgestellt. Die Schwelle für Aussichtslosigkeit war bereits im Oktober 2025 überschritten worden, BioNTech hatte die Studie damals mangels ausgereifter Daten dennoch fortgeführt.

Am 13. Oktober dieses Jahres folgte der zweite Dämpfer. In der Phase-2/3-Studie AHEAD-MERIT bei HPV16-positivem Kopf-Hals-Krebs erreichte der mRNA-Kandidat BNT113 zusammen mit Pembrolizumab beim progressionsfreien Überleben keine statistisch signifikante Verbesserung gegenüber Pembrolizumab allein. Die Studie läuft bis zur Auswertung des zweiten primären Endpunkts, des Gesamtüberlebens, weiter. Laut Studiendesign würde ein signifikanter Überlebensvorteil für ein positives Gesamtergebnis genügen. Chief Medical Officer Özlem Türeci sieht in den Daten einen Grund, BNT113 weiter zu untersuchen.

Warum die Ansätze nur bedingt vergleichbar sind

Ein direkter Rückschluss von Modernas Erfolg auf ein Scheitern der Mainzer greift allerdings zu kurz. Die abgebrochene Darmkrebsstudie testete den Impfstoff als Monotherapie ohne Checkpointhemmer gegen bloßes Abwarten, und zwar bei einem Tumortyp, den BioNTech selbst als immunologisch kalt und weitgehend unempfänglich für Immuntherapien beschreibt. Moderna kombiniert dagegen mit Keytruda beim Melanom, wo die Antikörpertherapie nach der Operation bereits Standard ist. BNT113 wiederum zielt auf fest vorgegebene HPV16-Antigene und ist damit gar kein personalisierter Impfstoff.

Das engste Gegenstück zu Intismeran im BioNTech-Portfolio ist die Phase-2-Studie IMcode003, in der Autogene cevumeran bei Bauchspeicheldrüsenkrebs mit Checkpointhemmung und Chemotherapie kombiniert wird, also nach dem Prinzip, das bei Moderna funktioniert hat. Starke Daten aus Madrid würden diesen Ansatz wissenschaftlich stützen. Sie würden zugleich zeigen, wie groß der Vorsprung des US-Konkurrenten inzwischen ist: Moderna und Merck & Co. treiben Intismeran in neun Phase-2- und Phase-3-Studien voran, unter anderem bei Lungen-, Blasen- und Nierenkrebs.

Wie viel Gewicht mRNA in Mainz noch hat

Offiziell bleibt mRNA eine zentrale Säule der Onkologiestrategie, das betont BioNTech in beiden Mitteilungen. Der Blick in den Quartalsbericht vom 4. August zeigt jedoch, wohin der Schwerpunkt gewandert ist: Von 14 laufenden Zulassungsstudien entfallen sieben auf den bispezifischen Antikörper Pumitamig.

Analysten bewerten BioNTech- und Moderna-Aktien unterschiedlich

Analysten scheinen dennoch weiter Vertrauen in das operative Geschäft zu haben: Von 15 auf TipRanks gelisteten Experten haben 11 ein Buy-Rating für die Aktie, das durchschnittliche Kursziel liegt mit 125,85 US-Dollar fast 42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech-Aktie.

Bei Moderna zeigt sich unterdessen ein gegensätzliches Bild: Von 20 Ratings der Aktie lauten 14 auf Hold, drei Kauf- stehen ebenso viele Verkaufsratings entgegen. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 106,87 US-Dollar liegt die Moderna-Aktie derzeit rund 53 Prozent über ihrem fairen Wert.

Für BioNTech-Anleger zählt in Madrid vor allem eine Zahl: das Risikoverhältnis der Phase-3-Studie im Vergleich zu den 49 Prozent aus der Phase 2b. Hält der Effekt im großen Maßstab, steigt die Messlatte für jede weitere mRNA-Studie aus Mainz, allen voran für die noch ausstehende Überlebensanalyse von AHEAD-MERIT.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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