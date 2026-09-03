BioNTech Aktie

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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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03.09.2026 23:30:00

BioNTech vs. Moderna: Which Is the Better Cancer Vaccine Stock to Buy Now?

BioNTech (NASDAQ: BNTX) and Moderna (NASDAQ: MRNA) burst onto the scene during the pandemic. Both developed and marketed some of the most successful mRNA-based coronavirus vaccines and were handsomely rewarded for it. However, their financial results have worsened as the pandemic has waned, and they have lagged broader equities over the past five years. Now for the good news: BioNTech and Moderna may have bright futures as they advance their vaccine candidates. But which one will deliver stronger returns? Image source: Getty Images.BioNTech boasts a deep pipeline of candidates. One of the most promising products it is working on is called pumitamig. The biotech is developing it in collaboration with Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY). What's so special about pumitamig? It is one of those newer cancer drugs dubbed potential "Keytruda Killers," or medicines that could challenge Merck's (NYSE: MRK) Keytruda, the world's best-selling cancer drug. BioNTech is testing pumitamig across several potential indications, including lung cancer, the leading cause of cancer death. We should see more clinical trial data from pumitamig within the next 18 months. Positive results could send BioNTech's shares soaring.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Moderna Inc 128,02 -1,61% Moderna Inc

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